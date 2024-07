Catastrofe azzurra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo la prova della nazionale contro la Svizzera, considerate anche le pessime partite precedenti, mi sarei aspettato le dimissioni di Spalletti, come minimo. Aurelio Lucerna via email Gentile lettore, le aspettavo anch’io, ma campa cavallo! La parabola degli Azzurri in questi europei, finita con la più vergognosacalcistica italiana dell’ultimo secolo, non è bastata a indurre Spalletti a un minimo di decenza. Cos’altro deve succedere perché si dimetta? I giocatori devono prendere in ostaggio la sua famiglia? Devono smerciare mescalina in campo? Devono palpeggiare signore ultranovantenni fuori dallo stadio? Niente, dopo la partita con la Spagna, Spalletti disse a mo’ di scusante che “loro erano più freschi di noi”. Ma perché, gli spagnoli non hanno giocato il campionato? E poi dopo la modestissima Svizzera ha avuto il coraggio di dire che era stata una questione di ritmo, che non avevamo avuto il ritmo giusto Ma vai a quel paese, tu e il ritmo.