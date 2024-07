Carta acquisti Inps arrivano le ricariche | ecco a chi spettano 160 euro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da un anno è attiva unaricaricabile messa a disposizione dal Governo per le famiglie meno abbienti e con difficoltà economiche Laè unadi pagamento del valore di 40mensili di cui possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata. È stata introdotta nel 2008 per offrire un sostegno alle persone in difficoltà che, a seguito dello straordinario aumento dei prezzi di generi alimentari e bollette energetiche provocato dalla crisi economica, si sono venute a trovare in uno stato di particolare bisogno.i nuovi importi della– Cityrumors.it – Può essere usata per fare acquisiti presso supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie aderenti, per pagare le utenze per energia elettrica e gas, e usufruire di sconti presso punti vendita convenzionati.