Calendario serie A Gregucci | Sorrido quando sento partenza insidiosa dipende dalle squadre…

(Di giovedì 4 luglio 2024) A Cityrumors.it parla l’allenatore che conosce bene le problematiche si possono presentareuna squadra si appresta a cominciare un campionato: “Non è importante vedere con chi giochi, ma come ci si prepara” L’importante è partire bene, poi cammin facendo non bisogna perdere la via, altrimenti “cominciare bene, può non voler dire proprio nulla“. Una sentenza Angelo Adamo, l’ex tecnico di Salernitana e Atalanta, ma anche tante volte vice e collaboratore di Roberto Mancini nella Fiorentina, nell’Inter, nel Manchester City e anche nell’Italia. Insomma, la sua esperienza e saggezza non è certo messa in discussione anzi, considerato che è stato pure un calciatore di livello, meglio di tanti sa bene cosa significaescono i calendari e lui ci mette poco a spiegare la sua versione: “Sono un allenatore e, sinceramente,vengono sorteggiati i calendari, do una sbirciata ma neanche poi così tanto, perché l’importante non è chi incontri olo incontri, ma come ti prepari, soprattuttodeve partire la stagione“.