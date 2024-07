Atac | Impiegato muore nelle officine di un deposito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si chiamava Maurizio di Pasquale, 63 anni, l’morto ieri per un tragico incidentedi un. Il dipendente stava camminando all’interno dell’officina quando, improvvisamente, è precipitato dentro ad una buca profonda un metro e 60 centimetri nell’area della manutenzione dei mezzi. Volo fatale in cui l’ha battuto la testa, rimanendo ferito. Chiamati subito i soccorsi, l’uomo è stato trasportato daldi Tor Vergata al vicino Policlinico, nel quale ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte in Terapia Intensiva, fin quando non è stato dichiarato cerebralmente morto dai medici.di unLa dinamica dell’incidente non è ancora chiara e gli inquirenti si chiedono cosa ci facesse lì, essendo non un addetto manutentore ma unamministrativo.