Amore la mamma sta arrivando da te l’ultima telefonata di Manuela Petrangeli prima di essere uccisa dall’ex compagno

(Di giovedì 4 luglio 2024) “, stoda te”. Sono le ultime parole dial figlioletto di 9 anni, che la aspettava in casa dei nonni. Ma in quella casanon è mai arrivata. La sua vita si è fermata oggi, pocodelle 14, sull’asfalto di via degli Orseolo,con una fucilata al petto dall'exe papà del bimbo, Gianluca Molinaro, 53 anni, operatore socio sanitario presso un’altra struttura., 50 anni, fisioterapista, è morta sotto gli occhi di alcuni colleghi, a pochi metri dalla casa di cura Villa Sandra, dove lavorava da anni. “Una persona solare ma molto riservata”, la descrivono le colleghe, sotto choc per l’accaduto. “Viveva per il figlio. Da quando si era separata dale papà del bimbo non ha avuto altre storie, il bimbo era la sua ragione di vita, lo portava a calcio, passava ogni momento libero con lui” I rapporti con l’ex? “Non risulta che fossero tesi”.