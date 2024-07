Volley Julia Gordon di Senigallia convocata in Nazionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nell’Italia Under 17 pure la classe 2009 dell’US, che corona così un eccezionale lavoro sul settore giovanile, 3 Luglio 2024 – La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Tecnico Federale, Prof. Pasquale D’Aniello, ha convocato, entro le ore 17:00 di martedì 2 luglio presso l’Hotel Centrum Palace, in via Vico 2 A Campobasso, 18 atlete per un collegiale dellaItaliana Allieve Under 17 che avrà termine il giorno 11 luglio 2024 dopo l’allenamento del mattino (ore 12:00 circa). Tra di loro una sola marchigiana,dell’US Pallavolo, tra l’altro sotto età, essendo classe 2009. Un traguardo enorme per la giocatrice, già protagonista del torneo di serie C femminile con l’US Pallavolo Banco Marchigiano Subissati e per la società nero-azzurra.