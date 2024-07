Volley femminile l’Italia vola in semifinale agli Europei Under 22! Turchia travolta Nervini top scorer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha infilato la terza vittoria consecutiva22 di, sconfiggendo lacon un secco 3-0 (26-24; 25-18; 27-25) di fronte al proprio pubblico del Palazzetto San Giuseppe da Copertino a Lecce. Le azzurre, reduci dai netti successi ottenuti contro Lettonia e Ucraina, hanno travolto anche la rivale più accreditata del girone e hanno così chiuso al comando della classifica generale, qualificandosi alle semifinali forti del primo posto. Le ragazze di coach Marco Mencarelli torneranno in campo venerdì 5 luglio (ore 21.00) per fronteggiare la Polonia, mentre l’altrasarà tra Serbia e. La nostra Nazionale ha sofferto nel primo set, dove è andato sotto per 10-14, ma ha rimontato e poi nella lotta punto a punto ci ha pensato Stellaa chiudere i conti.