Scommesse quattro ammoniti a Euro 2024 | colpo da 1700 euro

(Di mercoledì 3 luglio 2024), festa doppia per il fortunato scommettitore. E da quelle parti non è stata l’unica: vinti altri 3000grazie ai gialli. Nel momento più difficile, quando l’eliminazione sembrava ormai inevitabile, l’Inghilterra e il suo commissario tecnico Gareth Southgate si sono aggrappati ai loro campioni. Nell’ottavo di finale contro la Slovacchia, domenica scorsa, ad evitare il baratro alla selezione dei Tre Leoni c’ha pensato Jude Bellingham, il fenomenale giocatore del Real Madrid, autore dell’1-1 in pieno recupero con una rovesciata di rara bellezza. Il pallone ufficiale di– IlVeggente.it (Ansa)L’uomo più atteso al momento giusto, verrebbe da dire. Un lampo nel buio più totale, mentre oltremanica già si stavano preparando a fare i conti con l’ennesimo fallimento, che stavolta avrebbe fatto molto più rumore visto l’elevatissimo tasso di qualità di cui dispone la selezione inglese in quest’peo.