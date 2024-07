Sciopero nazionale dei treni circolazione a rischio nel weekend 6-7 luglio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il primodisi rischiano disagi nellaferroviaria in Italia. I sindacati Cub, Sgb e Uilt-Sgk hanno proclamato infatti unodi 24 ore del personale del trasporto ferroviario dalle 21 di sabato 6alle 21 di domenica 7. Saranno interessate le linee del Gruppo Fs Italiane,talia, Italo, Trenord e iSad. Ipotrebbero subire “cancellazioni o variazioni”, si legge sul sito ditalia, dove si precisa che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.talia assicurerà comunque i servizi minimi di trasporto in base alle tabelle consultabili sul suo sito. “Poiché in corso disi potrebbero verificare variazioni non preventivabili (ad esempio una modifica di itinerario per ia lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione”, sottolineatalia.