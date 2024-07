Santopadre | Sinner e Alcaraz hanno qualcosa in più Berrettini pericoloso per tutti sull’erba

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una nuova avventura, ma la passione per il tennis è sempre la stessa. Vincenzoha costruito con Matteoun percorso esaltante nel massimo circuito internazionale, culminato con la Finale a Wimbledon nel 2021, oltre che da percorsi molto significativi negli altri Slam. Vengono in mente le semifinali agli US Open nel 2019 e agli Australian Open del 2022, senza dimenticare i quarti di finale al Roland Garros nel 2021. Il sodalizio con il giocatore romano è terminato da quasi un anno eha dato seguito a una nuova collaborazione con uno dei tennisti più interessanti del panorama internazionale. Ci si riferisce al francese Luca Van Assche. Di questo e di altro ha parlato ai nostri microfoni. Dopo la separazione da Matteo, quale strada ha intrapreso la sua carriera professionale? “La mia carriera professionale ovviamente non può che continuare con quello che mi piace fare di più, ossia rimanere nel tennis, nell’insegnamento, nella crescita, nell’aiuto che posso dare per far crescere i ragazzi, e al contempo crescere io.