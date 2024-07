Perché Simona Ventura rimpiazza Paola Perego come testimone di nozze?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo Cecilia e Ignazio Moser e dopo la figlia di Milly Carlucci col principe Borghese, sabato 6 luglio 2024 sarà la volta del matrimonio die Giovanni Terzi presso il Grand Hotel Rimini, una scelta dettata dai bei ricordi che entrambi hanno legati a questa località, tra vacanze e momenti d'infanzia. Nonostante il matrimonio ufficiale sia previsto per sabato, i festeggiamenti sono già iniziati con una grande festa a Milano il 26 giugno scorso, a cui hanno partecipato oltre 600 invitati. La coppia ha dato il via ai festeggiamenti con un grande evento nella città meneghina. Successivamente, la promessa di matrimonio sarà celebrata da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, con un party per 200 invitati che si terrà in Romagna.