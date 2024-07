Olena Zelenska non ha acquistato una costosa supercar Bugatti

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il 2 luglio 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che, scrittrice e moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avrebbe ordinato «laTurbillon». Il testo prosegue sostenendo che alcuni «giornalisti francesi» avrebbero «studiato una copia della fattura per la nuova auto della moglie del presidente dell’Ucraina», scoprendo che «il prezzo ammonta a quasi 4,5 milioni di euro». L’auto infine dovrebbe essere consegnata alla proprietaria «all’inizio del 2026». Lo stesso contenuto è stato pubblicato su Threads, su X e su TikTok. La notizia è falsa e fa parte di un filone di disinformazione della propaganda russa che punta ad attaccare la famiglia Zelensky, rappresentandola corrotta perché userebbe gli aiuti finanziari destinati all’Ucraina per le loro spese personali.