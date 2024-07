Noyz Narcos e Salmo | notti da paura Il loro doppio show in salsa horror

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da un lato il volto della Roma underground, nata a pane e rap sulle panchine - anzi, ‘In the panchine’, come direbbero nel TruceKlan –, ispirandosi ai mostri sacri americani di Compton e Brooklyn. Dall’altro il volto di chi si è fatto da solo, di chi mastica musica da una vita (da quando ha abbandonato il sogno di giocare a calcio), di chi è partito dalla sua Sardegna ed è arrivato fino a Milano, portando l’hip hop sulla cresta del mainstream, diventando il primo rapper solista a riempire lo stadio di San Siro davanti a 50mila persone., Emanuele Frasca e Maurizio Pisciottu, 45 anni l’uno e 40 l’altro. Due facce del rap italiano una sovrapposta all’altra, come accadrà stasera e domani a Sequoie Music Park, il festival alle Caserme Rosse in via di Corticella, a Bologna (biglietti su: www.