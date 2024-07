’Notte di stile’ il giovedì in centro Negozi e musica fino a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Subito dopo il Palio, Siena lancia la nuova sfida, che punta ancora una volta a sostenere due suoi settori trainanti, commercio e turismo: da domani sarà ’Siena shop & Stroll’,apertinel dopo cena in, per otto, nei mesi centrali dell’estate, luglio e agosto. Il progetto, attuato grazie alla collaborazione fra il Comune e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti Siena, combina una nuova opportunità per uno shopping che esplora l’ambiente circostante, tra vetrine,e relax nelle ore serali più fresche dell’estate senese: l’occasione pr allungare la ’vetrina commerciale’ e contemporaneamente per intrattenere ospiti e residenti. Si inizia appunto il 4 luglio e si conclude il 29 agosto, settimana di Ferragosto esclusa.