Nidi comunali 250 bebè esclusi Una mamma | Così mi licenzio Marchionni | Soluzioni subito

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Eleonora è pronta ad assentarsi dal lavoro, se da qui a settembre non troverà un nido che a Pesaro le accolga il pargolo. "Il congedo parentale non è ben visto in azienda, ma come posso fare altrimenti? Io e mio marito lavoriamo entrambi, ma il costo di una baby sitter non è comunque sostenibile". La signora Eleonora è tra le oltre 250 famiglie che pur avendo fatto domanda per iscrivere il proprio maschietto di 6 mesi ad uno deiè rimasta con un pugno di mosche: il nominativo del figlio non c’è nelle graduatorie definitive di iscrizione ai(fascia 0-3 anni). Per lei i nonni non sono una possibilità: "Sia i miei genitori che i miei suoceri vivono fuori città", spiega mentre ricontrolla l’elenco degli. "Ora sto cercando un nido privato nelle stesse zone che avevo indicato tra le preferenze: Pantano e Piazza Redi.