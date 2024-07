Mertens ha rifiutato di lavorare con Conte | Napoli la notizia ha del clamoroso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Driesavrebbeuna proposta del: unache ha dele che arriva direttamente dalla Turchia Quando si parla di Driesè inevitabile che ai tifosi delscenda una lacrimuccia. E’ il massimo goleador nella storia del club, ha segnato gol storici e nel suo palmarès manca soltanto la vittoria dello Scudetto. Quel successo per tanti anni inseguito e conquistato dai partenopei appena un anno dopo la sua partenza. Quella generazione di giocatori delha subito una sorta di maledizione, che ha riguardato anche altri campioni come Koulibaly, Hamsik e Insigne. Ma nonostante ciò, l’affetto che i tifosi provano pere i suoi ex compagni è rimasto immutato nel corso degli anni. Oggiveste la maglia del Galatasaray, ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato e nell’ultima stagione ha giocato complessivamente 51 partite, segnando 12 gol e siglando 19 assist.