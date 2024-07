LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si alza la tensione in gruppo tra poco la volata a Saint Vulbas

Leggi tutta la notizia su oasport

17.22 Ulteriore accelerazione in testa al, ora sarà una lunga tirata fino al traguardo. Giornata iniziata letteralmente a passeggio, media che ora arriva a 41.8 km/h. 17.21 Meno di venti chilometri alla conclusione, rientrati sia Kristoff sia Laporte. 17.19 L'ultima curva vera nel finale arriva ai -2.3 km, ma c'è una semicurva di raggio molto ampio che permetterà ai corridori di vedere l'arrivo solo dentro i duecento metri. Arrivo tutt'altro che scontato. 17.17 Le cadute di Kristoff e di Laporte, i due non sono ancora rientrati. Crash for @Kristoff87. He is making his way back to the peloton. Légère chute de @Kristoff87 à 27 km de l'arrivée, il a repris la route !#TDFpic.