Le dame di Porta Tufilla Alessia e Maria Serena

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A dieci giorni dall’edizione dedicata alla Madonna della Pace, quella del 13 luglio, il sestiere disvela leche, con il proprio sorriso e il proprio fascino, impreziosiranno i due cortei storici del 2024. Si tratta diAlfonsi, ‘signora’ rossonera per la Quintana in notturna, e diScaramucci, scelta invece per quella agostana. A presentarle, nel chiostro della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (sede provvisoria del sestiere in attesa che venga riqualificata quella di via Amadio), il caposestiere Matteo Silvestri e il console Francesco Mazzocchi.Alfonsi, 45enne, è impiegata in una nota ortopedia ed è mamma di due ragazzi: Christian e Mario, quest’ultimo sbandieratorente. Sposata con l’imprenditore Peppino Amatucci, è da sempre molto legata ai colori rossoneri.