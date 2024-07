La passione turca la spiegazione del finale della serie | una trappola dolorosa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La nuovaLa, attualmente su Netflix, racconta in sei episodi la relazione tra Olivia, una bellissima spagnola, colta e vitale, con un antiquario turco, Yaman, che successivamente si rivelerà essere un criminale. Una storia che divampa tra Madrid e Istanbul, e che nel giro di poco tempo si evolve in un incubo, per la protagonista, qualcosa che le toglierà la forza di volontà e la spingerà agli estremi, arrivando a tentare il suicidio e a trascorrere un periodo in carcere. La trama de Ladifferisce per alcuni aspetti dall’omonimo romanzo di Antonio Gala da cui è tratta la. Nel libro la protagonista si chiama Desideria ed è sposata, ma insoddisfatta. E Yaman è una guida turistica. Nellainvece Olivia (Maggie Civantos) è una professoressa dell’Università di Madrid che sta studiando la storia dell’arteTurchia per un esame, con l’obiettivo di ottenere una cattedra da titolare.