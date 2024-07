Inaugurato il primo store di Vallis Serinae | in vetrina le eccellenze del territorio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Serina. Valorizzare ilpuntando sull’artigianato di qualità. È l’obiettivo del marchio “”, che promuove ledella Valle Serina. Il progetto è scaturito dalla mente e dai sogni dell’Hotel Moderno dei fratelli Cavagna – storica realtà serinese particolarmente affezionata alla sua terra – e man mano ha coinvolto un numero crescente di attività. “Il nostro impegno – spiega Ervin Cavagna, uno dei titolari – è finalizzato a rilanciare la Valle Serina e promuovere le sue potenzialità. Dopo l’emergenza Covid molte persone hanno riscoperto la valle e la sua bellezza: il turismo a km zero è cresciuto e non bisogna lasciarsi sfuggire le opportunità che possono derivare da una maggior attrattività. La presenza dell’aeroporto di Orio al Serio e il richiamo innescato da Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023 hanno portato a una crescita ed è importante continuare ad alimentarla per lo sviluppo locale”.