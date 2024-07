Giulia De Lellis Tony Effe e Andrea Damante ecco cos’è successo davvero al matrimonio di Cecilia e Ignazio | Flirtavano sguardi d’intesa

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Domenica 30 giugno si sono celebrate le nozze tra i due ex protagonisti del Grande Fratello VipRodriguez eMoser e tutti glierano puntati – oltre che sugli sposi – suDe, per il quale l’ex corteggiatrice ha dimostrato recentemente di avere una simpatia. Nonostante infatti molti sperassero che iltrapotesse aprire le porte ad un ritorno dei mai dimenticati Damellis, i due ex protagonisti di Uomini e Donne non solo non sono mai apparsi insieme, maancora una volta è sembrata molto vicina al rapper. L’influencer, infatti, è stata paparazzata con indosso la giacca die mentre cantava emozionata Gli ostacoli del cuore insieme al rapper. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni riportate da chi si trovava al, la Deavrebbe fatto una scenata proprio a causa del cantante, litigando con una ragazza che si era appartata per fumare insieme a lui.