Due nomi per la guida dell’Accademia Il dopo Ghezzi tra Gobbi e Capparucci

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Paolo(foto sopra) e Piergiogio(foto sotto) hanno presentato la candidatura per succedere a Rossellaalladi belle arti di Macerata nel triennio 2024-27. La direttrice uscente non può candidarsi avendo fatto due mandati. Adesso inizierà la campagna elettorale per i due pretendenti considerando che le elezioni si terranno il 5 settembre.è docente di Light design dall’anno accademico 2008-09. Ha presentato un programma in cui prende in esame la didattica, l’informazione, la promozione e l’orientamento; la ricerca; l’internazionalizzazione; il personale tecnico amministrativo; gli studenti; la trasparenza e la comunicazione interna; la missionein cui sia stretta la correlazione tra ricerca e conoscenza.