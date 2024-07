Dazn nuova offerta low cost | prezzo e quali partite vedere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La piattaforma streaming, ha pensato a un’lowper faralcunedi Serie A senza pagare l’intero abbonamento. Il “Goal Pass” (nome scelto per la promozione), però, permetterà la visione di meno della metà delle gare del massimo campionato italiano, scaturendo così enormi discussioni sui social. Come riporta “Il Fatto Quotidiano“, ildel servizio “Goal Pass” sarà di di 13,99 euro al mese o 129 euro all’anno. Uno più contenuto per gli utenti rispetto al piano base da 359 euro all’anno che propone, con un’di contenuti decisamente poco variegata e che difficilmente avrà successo. All’interno del piano “low”, tredella Serie A, che sono di fatto quelle già in co-esclusiva con Sky, gli highlights delle altre sette, tutta la Liga spagnola, qualche partita della Liga Portugal e i match della UEFA Women’s Champions League.