Chi è che striscia in basso a sinistra durante la diretta di Federico Balzaretti? Gli utenti scatenati | Sembra The Ring

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Perchè esiste il mondo? Da dove vengono l’ordine e l’armonia del cosmo? Ma soprattutto, perché c’è una donna chesul pavimento in casa di? Sta diventando virale una clip su X di pochi secondi in cui – mentre l’ex calciatore è collegato per unacon Cronache di Spogliatoio – una ragazza sta cercando di “nascondersi” dalla telecamera. Ma con scarsi e buffi risultati. Intenta a scappare dal video, la donna viene presa in pieno mentre cerca insolitamente dire in camera. Sui social gli: “The“. Aiuto ma che succede innella cam diahahahahapic.twitter.com/HFw5E7xUMf — erclabilritorno (@erclabtweet) July 3, 2024 La risposta di“Quando non vuoi comparire“e invece accade l’esatto opposto.