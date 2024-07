Calhanoglu conferma | Resto all’Inter perché mi trovo bene!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La posizione di Hakanè chiara, più che chiara. Il calciatore dopo Austria-Turchia hato la sua volontà ai microfoni di Sky Sport De. VOLONTÀ – Hakanin questo momento sta vivendo un sogno. Nonostante la sua squalifica agli ottavi di finale la Turchia ha vinto per 2-1 contro l’Austria ed ha ottenuto il pass per i quarti degli Europei. Un risultato storico per la nazionale del ct italiano Vincenzo Montella. Tutta l’attenzione diè rivolta perciò all’esperienza in Germania, anche se da Sky Sport De viene portato a rispondere ad una domanda relativa al suo futuro. Il numero 20 nerazzurro hato in maniera netta la sua volontà: «lì misemplicemente. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio lì, i miei figli vanno a scuola lì e ho costruito tutto lì.