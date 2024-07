Calciomercato Bari occhi puntati su Compagnon

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una stagione fortemente negativa per i pugliesi che si era trasformata, sulla coda, in un’annata da incubo che aveva portato il club biancorosso dalla delusione per una finale playoff promozione in massima serie persa al baratro della Serie C in pochi mesi. Questa volta, però, la doppia sfida dei playout salvezza ha votato per i Galletti, con la società guidata dal figlio di Aurelio De Laurentiis che è riuscita a salvarsi all’ultimo respiro mandando in Lega Pro la Ternana. Per non vivere più emozioni simili, ildovrà affidarsi a unlungimirante che dovrà portare in Puglia dei profili interessanti che potrebbero traghettare almeno a metà classifica la società. Il primo nome in vista del prossimo futuro è stato individuato: piace Mattiadella Juventus Next Gen.