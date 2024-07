Boom del turismo in Emilia-Romagna | arrivi e presenze in netto aumento rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 –sempre più turistica, come dimostrano i dati dei primi 5 mesi del 2024. Relativamente al periodo gennaio-maggio, si registra una crescita importante sia per quanto riguarda gli(+7,5%ale +2,1% sul 2019) che le(+9,3% sule +8% sul 2019). La maggiore influenza sull’nei numeri è data dalla Riviera romagnola, nella quale a maggio si è segnalato un +50,5% neglituristici e un +41,8% nelleal medesimo periodo del. I dati e l’influenza della Riviera Un 2024 sin qui da ricordare per ilin, sempre più premiata come destinazione unica da turisti italiani e stranieri. Da gennaio a maggio si registra una netta crescita per quanto riguarda sia gli(si parla del +7,5%ale del +2,1%all’epoca pre-Covid) che le(+9,3% sule +8% sul 2019).