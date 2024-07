Biden sta valutando di ritirarsi Ma la Casa Bianca smentisce | Assolutamente falso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Washington, 3 luglio 2024 – Joestase continuare la corsa alla. Lo ha ammesso lo stesso presidente con un suo alleato, secondo quanto riportato dal New York Times. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non convincerà il pubblico nei prossimi giorni sul fatto che possa continuare il lavoro. La smentita dellaLaha smentito l’articolo del New York Times, secondo cui Joestarebbese continuare la corsa per la presidenza. “E’“, ha detto il vice portavoce della, Andrew Bates. I dem vogliono un passo indietroha inoltre telefonato al leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, dopo che sono cominciate ad arrivare per prima dichiarazioni pubbliche di esponenti del partito che chiedono al presidente di ritirare la sua candidatura alla