’Argini’ | a Santa Sofia incontri con gli autori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Francesco Zani, Gianni Gazzoli, Nicoletta Verna e Francesco Selvi sono gliche presenteranno i loro libri tra luglio ed agosto adurante la rassegna ‘Argini’ promossa da Sophia in libris e da Archimedia con il sostegno di Romagna Acque-Società delle Fonti e il patrocinio del Comune. "Si chiama Argini, come le barriere che contengono i fiumi dal rischio di straripamento. Sistemi di difesa – precisano gli organizzatori – che vanno tutelati e monitorati, perché episodi come quelli occorsi durante l’alluvione del 2023 non si ripetano più. E sono un elemento caratteristico della nostra vallata, attraversata dal fiume Bidente, dafino a Forlì. Metaforicamente pensiamo che i libri abbiano la stessa funzione, a difesa della cultura e della memoria, e che la lettura sia una passione da coltivare e sostenere ad ogni età, perché si possa vivere in un Paese civile e moderno".