Al Meyer la grande amicizia tra la piccola Zoe e la cagnolina Kia che ogni giorno fa visita alla bimba ricoverata

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – Un intreccio di, lavoro di squadra eumanità. È la storia di Zoe, una bambina di 8 anni e di Kia, cane della squadra di Pet Therapy in forze al, dove la bambina, qualche settimana fa, è statacon un quadro neurologico complesso. La, che aveva temporaneamente subito una significativa diminuzione della capacità visiva, ha stretto un’profonda con il cane chedopo, fino alle dimissioni, le ha fattoper aiutarla nel momento di difficoltà. A scuola, al. Ma non finisce qui. Passata la fase critica, Zoe ha potuto continuare la scuola – la seconda della primaria – grazie al progetto Scuola in Ospedale attivo al. E qui, per merito di un virtuoso “ponte” creato dalle maestre (quelle della scuola di provenienza - la Don Milani di Casinalbo in provincia di Modena - in tandem con la maestra Susy del), sono entrati in scena anche i suoi compagni: hanno potuto conoscere Kia attraverso le videochiamate, le foto, le descrizioni fatte dbambina, e la hanno resa protagonista delle loro lezioni e delle loro giornate a scuola.