Ada Lovelace l’emancipazione femminile e l’informatica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha dato un enorme contributo al mondo delcon le sue idee visionarie. Il suo nome è Adae questa è la sua storia Ada, tra immaginazione e matematica Ada, fonte codemotion.com“La facoltà combinatoria che individua punti in comune tra soggetti che apparentemente non sono collegati”. Così, come riportato da Wired, Adadefinì nel 1841 l’immaginazione aggiungendo che essa “è soprattutto la facoltà della scoperta, è ciò che penetra i mondi ignoti attorno a noi, i mondi della Scienza”. È lo spirito questo che l’ha animata sin da piccola quando iniziò gli studi di matematica fortemente voluti dalla madre che temeva troppo la fervida immaginazione della piccola.