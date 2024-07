Zenga infuriato con l’Inter | L’Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Walter, ex portiere del, si è scagliato su Instagram contro la scelta del club nerazzurro del possibile nuovo allenatore del18, ovvero Benito Carbone.con: “18da uno che mi ha” Ha scritto nella sezione storie: “Oggi ero in sede alcasa mia, la mia vita, e ho appreso che18da uno che mi ha(non lo nomino perché non merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia? Le Under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà Va beh. Inter forse è meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi” La polemica, come riporta Sportmediaset, riguarda la loro avventura negli Emirati Arabi Uniti, quandofu esonerato e il suo vice, appunto Carbone, accettò l’incarico di tecnico nel club.