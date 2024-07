Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario 2 luglio streaming ordine di gioco italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024), seconda giornata di incontri dell’edizionedel torneo di. Sui prati di Church Road un day-2 particolarmente intenso, con tanti match previsti, tra cui alcuni eredità del primo giorno e non terminati a causa dell’oscurità. Saranno ben sei glia scendere ine si spera che i riscontri siano positivi come quelli di ieri. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LESTIENNE DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI NARDI-ETCHEVERRY DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CHOINSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-SHELTON (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-HIJIKATA (3° MATCH DALLE 12.00) Mattia Bellucci proseguirà la sfida contro lo statunitense Ben Shelton. Il lombardo è avanti due set a uno e aspira a far calare il sipario, dando seguito alla splendida prestazione di ieri.