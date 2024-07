Wimbledon 2024 Luca Nardi esce subito di scena | vince Etcheverry in tre set nel primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Un bruttodineldi. Il pesare (n.75 del ranking) ha ceduto sullo score di 6-1 6-4 6-2 all’argentino Tomas Martin(n.31 ATP) in 1 ora e 45 minuti di gioco. Una partita interrotta per pioggia sul finire del secondo parziale in cui la passività diha colpito in negativo. Il talento del tennista nostrano non si è visto praticamente mai e per il sudamericano è stato semplice prevalere. Nel prossimol’argentino affronterà ilnte del confronto tra il brasiliano Thiago Monteiro e l’australiano Alexei Popyrin. Nelset le difficoltà nel fare gioco disi notano immediatamente. Non incide da fondo l’azzurro, accontentandosi essenzialmente di mettere la palla al di là del campo e non cercando di creare qualcosa al di là del normale scambio di colpi.