Vigile del fuoco febbre da regia Castaldo lancia un nuovo film | al centro il collega scomparso

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – «Signore, signore, aprite". Ildel, calato nel dirupo dai colleghi con le corde, bussa con delicatezza al finestrino di una macchina scivolata giù, nella notte senza luci dell’aretino, illuminata solo dalle fotoelettriche. Scivolata con il suo unico passeggero, un anziano stanco ma di straordinaria dignità, che all’interno guarda con gli occhi lucidi chi è arrivato a salvarlo. È il piccologioiello di Antonio Mariadello è stato anche lui e per anni, fino a quando non ha scelto di immergersi nella sua grande passione, il cinema. Regista, napoletano di origine ma aretino di adozione, la voce e le immagini di un mestiere antico, quello dei vigili del. Già a Venezia, alla mostra del cinema, aveva portato "sacro", un avvincente lungometraggio che ricostruisce la storia d’Italia fra le tragedie di un secolo e i volti di chi è corso in aiuto.