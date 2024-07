Tempo di saluti per Bellusci e Botteghin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)di addii. Anche per i calciatori che hanno contraddistinto l’Ascoli di Pulcinelli si chiude una sorta di ciclo. Lo stesso che nel corso degli ultimi anni tra i protagonisti aveva visto in bianconero alcuni profili di spessore per un campionato come quello di serie B. Volti il cui futuro, col senno del poi, è finito per evolversi altrove rispetto alla strada imboccata dal Picchio e l’ormai imminente cessione societaria. Tra i nomi che hanno lasciato un segno indelebile sotto le cento torri spicca sicuramente quello del centrale brasiliano, protagonista assoluto delle ultime tre stagioni. Leader indiscusso dello spogliatoio ed elemento spesso decisivo in campo sia nei panni naturali di difensore che in quelli di goleador improvvisato.