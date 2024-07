Seconda Categoria Villa Strada i gemelli Roberto e Simone Gagliardini si raccontano | l’intervista doppia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 2 luglio 2024)esclusiva di Vallesina.TV ai duedi San Vittore di Cingoli, che vestono il gialloblù dalla stagione 2011-2012 CINGOLI, 2 luglio 2024 – Isono il, ilè i. I due centrocampisti, nati nel 1990, giocano in gialloblù da ben 13 stagioni e stanno per iniziare la loro 14^ annata con la stessa maglia. Entrambi, cingolani doc e precisamente della frazione San Vittore, non hanno mai lasciato il cub della frazione a nord di Cingoli, nonostante le offerte di club di categorie superiori per amore della società gialloblù. Li abbiamo intervistati, chiedendo loro di non confrontarsi nelle risposte.ci ha mandato il vocale con le risposte alle 14.32 del 25 giugno, mentreci ha risposto circa tre ore prima, alle 11.