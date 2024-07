Pescosolido | Ecco perché Sinner può vincere Wimbledon

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) Per la prima volta nella storia un tennista italiano è se non il favorito assoluto, quantomeno uno dei tre-quattro giocatori indicati come i più probabili vincitori del Torneo di. Jannickè anche questo, il numero 1 del ranking Atp e di conseguenza quello che per ruolo e classifica develo slam più prestigioso in assoluto del mondo del tennis. «Se mi chiedi se Jannick puòti dico di si, chiaramente sì, per il livello che ha raggiunto per per le qualità che ha;risponde bene, e questo lo ha sempre fatto, ma soprattutto adesso serve anche bene». Stefanoè appena uscito dalla prima giornata di commento per Sky Sport del torneo sulla terra londinese da cui ci aspettiamo grandi cose, anzi, che ci fa proprio sognare.