Onorato si avvalora la pista del suicidio | sulla fascetta di plastica solo il Dna dell’imprenditore

(Di martedì 2 luglio 2024) NovitàmorteAngelo, trovato morto lo scorso 25 maggio dalla moglie europarlamentare, Francesca Donato. e la figlia Carolinacirconvallazione di Palermo all’interno del suo Suv. Si fa sempre più strada l’ipotesi del, giàta dall’autopsia. Non ci sono tracce di Dna di persone estranee, infatti,dida elettricista trovata al collo dell’architetto-imprenditore. Morte, si fa strada l’ipotesi delÈ quanto hanno evidenziato anche gli ultimi accertamenti della polizia scientifica che confermano che l’architetto si sarebbe suicidato, come scrive il sito palermitano di Repubblica.trovata stretta al collo del professionista non ci sono tracce biologiche di persone estranee, mail Dna dell’uomo.