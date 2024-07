Montagna | Lombardia presenta 7 progetti per valorizzare patrimonio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Milano, 2 lug. (Adnkronos) – ?Portare i più giovani, le famiglie e i bambini insignifica dare un futuro a questi territori e mantenere l’identità delle comunità che ci vivono e lavorano: laè funzionale ai giovani e alle famiglie e saprà rilanciarsi nel modo migliore se proprio i giovani e le famiglie saranno protagonisti in?. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della, Federico Romani, ha indicato l?obiettivo deiti questa mattina a Palazzo Pirelli nell?ambito della ‘Legge per le Montagne di’, approvata nel 2020 e ispirata ai valori contenuti nella carta di ‘Save the Mountains’. Si tratta di settesostenuti dal Consiglio regionale con uno stanziamento di 60mila euro peresperienze di giovani e famiglie nei rifugi alpini lombardi e promuovere la conoscenza delmontano lombardo.