Michelle Hunziker alla conduzione di un nuovo programma di Canale 5

(Di martedì 2 luglio 2024) A luglio 2023 durante la presentazione dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’arrivo di un‘Il Più Grande Karaoke d’Italia, che avrebbe dovuto andare in onda entro settembre 2023: “Per rimanere in partita bisogna crescere e per crescere bisogna avere il coraggio di investire“. Dagospia ha fatto sapere che con un po’ di mesi di ritardo la trasmissione andrà in onda e a condurla sarà: “Con un anno di ritardo potrebbe essere la volta buona.presentazione dei palinsesti Mediaset 2023 il titolo era stato annunciato senza troppi dettagli: Il più grande karaoke d’Italia.Il progetto potrebbe prendere forma nei prossimi mesi, destinato al prime time di5. Mediaset dovrebbe registrare lo show prodotto da Endemol a settembre all’Arena di Verona, con una messa in onda successiva“.