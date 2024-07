LIVE Italia-Bahrain 30-17 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | Pozzecco chiama timeout dopo un attimo di distrazione azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-19 Realizza l’aggiuntivo Melli. 32-19 Gallinari per Melli, appoggia da sotto, c’è il canestro e c’è anche il fallo a 4’39” dall’intervallo. 30-19 Azzam a segno in maniera un po’ troppo facile,non gradisce e. 30-17 Haji piazza la tripla di tabella (non dichiarata). 30-14 Gallinari con tecnica di tiro da oltre l’arco semplicemente perfetta! 27-14 Tripla di Isa. Sei minuti e poco più all’intervallo, abbiamo asisstito alla prima stoppata di Gallinari. 27-11 Persa da un lato, persa di Ricci dall’altro, Azzam appoggia facile. 27-9 Rubata da linea di passaggio di Mannion e arriva l’inchiodata in transizione! 25-9 1/2 Gallinari. Fallo di Azzam su Gallinari che cerca di liberarsi vicino a canestro, liberi.