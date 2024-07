Lipperini | Scrivo un romanzo dallo sceneggiato tv ‘Il segno del comando’ Un’opera femminista nel nome di Carla Lonzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – "Spero che la Rai venga protetta nel suo ruolo di servizio pubblico, tutta la Rai. Spero che ci si renda conto di quale patrimonio sia la Rai, di intelligenze, cultura, professionalità che deve essere protetto da tutto quello che sta succedendo. Sono abbastanza ottimista su Radio3" .Un'ondata di affetto e stima ha travolto Loredana, giornalista, scrittrice, autrice, voce di Fahreneith che dopo 47 anni di radio, 45 passati a RadioRai, se ne è andata a fine giugno in pensione. "Si chiude una fase, ma mai veramente. Non mi aspettavo un affetto così grande. Credo dia la misura di quanto la radio sia una cosa potente. Non ci pensi tanto quando la fai che arriva a molte persone e con tanta forza. Non pensi che il discorso sui libri sia così sentito, che le persone abbiamo tanta voglia di sentirne parlare.