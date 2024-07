Italia-Bahrain oggi in tv orario Preolimpico basket 2024 | programma e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Finalmente ci siamo: si alza il sipario suldidi Porto Rico che vede impegnata l’! Alle 23:30 orana dimartedì 2 luglio, infatti, gli azzurri scendono in campo a San Juan per affrontare il Bahrein nella prima giornata del torneo che mette in palio uno degli ultimi pass rimasti per Parigi– la Nazionale tricolore sfiderà poi i padroni di casa di Porto Rico nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio. L’Italha svolto due amichevoli in preparazione delcontro la Georgia e la Spagna, vincendole entrambe prima di volare dall’altra parte dell’Oceano Atlantico in vista appunto del. Il CT Gianmarco Pozzecco ha richiamato un veterano come Danilo Gallinari (13 e 16 punti per lui contro Georgia e Spagna) a distanza di due anni dall’ultima apparizione in azzurro vista anche l’assenza di Simone Fontecchio.