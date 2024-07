Il completo elegante dell' Estate 2024 non rinuncia al classico blazer accompagnato però da inaspettati shorts E da un tocco di colore brillante

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Il desiderio di vestirsi bene sembra inversamente proporzionale all’aumentaree temperature. Più l’afa aumenta, insomma, più diventa complicato creare look freschi ed eleganti. In questa stagione calda,, potrebbe esserci una soluzione inaspettata: l’originale tailleur donna estivo. Un’uniforme raffinata e femminile da sfoggiare in ufficio e in città, rivoluzionando ilsartoriale grazie a sfumature brillanti e orli accorciati. Effetto gambe lunghe: 5 look da tutti i giorni, che slanciano la figura X Per un’all’insegna del buon gusto.