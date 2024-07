Il campetto largo trova un federatore | Pagliarulo dell’Anpi detta la linea francese a Schlein e Conte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Il leader dell’opposizione, Ellye Giuseppein testa, ieri sera si sono riti sul palco della festaa Bologna e hanno finalmenteto un: il leader dei partigiani Gianfranco. È stato lui, con l’immancabile colonna sonora di Bella Ciao, are la, ovvero quella di un’alleanza di tutte le forze d’opposizione contro la destra. Una sorta di Nuovo fronte popolare in salsa italiana, che però come il modello d’Oltralpe risente delle differenze anche profonde che percorrono i vari partiti. E che parte senza quel centro che molti, proprio a sinistra, considerano essenziale per raggiungere il risultato: né Carlo Calenda né Matteo Renzi, i “macrionisti d’Italia”, hanno risposto alla chiamatalanciata sotto il titolo roboante “Noi siamo Costituzione”.