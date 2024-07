FOTO – Buchanan brutto infortunio in Nazionale Il Canada | Siamo con te!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)ha subito una frattura alla tibia durante l’allenamento con la sua. Le prime valutazioni mediche suggeriscono la necessità di un intervento chirurgico che lo costringeranno a stare fuori almeno per i prossimi quattro mesi. Il, intanto, ha mostrato vicinanza nei confronti dell’esterno dell’Inter mandando un messaggio sui social. IL MESSAGGIO – L’incidente è avvenuto in un normale allenamento mattutino presso il centro sportivo del, quandoè caduto malamente dopo un contrasto. Immediatamente soccorso dallo staff medico della, il giocatore è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, che hanno confermato la gravità della situazione. La Federazione canadese di calcio ha subito espresso la propria solidarietà al giocatore con un messaggio sui social: “tutti con te Tajon!”.