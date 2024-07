Disponibile una demo per Kunitsu-Gami | Path of the Goddess

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024) Capcom ha rilasciato unaper la sua prossima IP:of the, il cui gioco completo vedrà la luce il 19 luglio per Xbox Series XS, Playstation 5 e PC. Per festeggiare questa grande notizia, inoltre, Capcom ha annunciato cheof thevedrà una grande collaborazione con uno dei titoli Capcom più amati degli ultimi vent’anni: Okami. Questo evento includerà armi, vestiti e una colonna sonora speciale!of thesi basa tutto sulla collaborazione con gli abitanti del villaggio che salviamo, proprio per questo motivo, se i giocatori lavoreranno insieme per accumulare un miliardo di cristalli e trovare le quindici Lucky Mallets, la collaborazione con Okami verrà rilasciata gratuitamente per tutti il giorno di lancio.