Basket Preolimpico 2024 | tripla doppia Doncic ma Slovenia KO all’esordio contro la Croazia

(Di martedì 2 luglio 2024) Inizia con una sconfitta il cammino dellanel torneodi: in Grecia, infatti, al Peace and Friendship Stadium del Pireo, è laa imporsi con il roboante risultato di 92-108. A infiammare la partita è il testa a testa targato Nba tra Lukae Dario Saric, entrambi protagonisti con una: in particolare, la stella dei Dallas Mavericks ha chiuso con 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, mentre l’ala grande dei Golden State Warriors ha raccolto 19 punti, impreziositi da 10 rimbalzi e 10 assist. È partita fortissimo la, che ha chiuso il primo quarto con il risultato di 16-31, allungando ulteriormente nel terzo parziale (27-39) in una partita che ha visto anche i 21 punti di Filipovic (con un super 6/7 da tre) e i 18 di Zubac.