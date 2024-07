Wimbledon buona la prima per Sinner | 3-1 con qualche patema al tedesco Hanfmann Test sull’erba in vista del derby con Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Eravamo tutti pronti al solito monologo in tre set in questo esordio di. Anche perché Yannicksembrava l’avversario perfetto per rompere il ghiaccio senza particolari patemi, e non tanto per le 110 posizioni di differenza in classifica mondiale. Ilinfatti è un giocatore prevalentemente da terra, e l’erba l’ha sempre vissuta con incostanza. A, per esempio, ha giocato appena tre volte (compresa questa), senza mai vincere una partita. Le due finali a livello Atp (entrambe perse) le ha giocate sulla terra rossa, così come cinque dei sei Challenger messi in bacheca in carriera. E invece è venuta fuori una partita vera, vinta da Jannikcome da pronostico, lasciando però subito un set per strada: 6-3, 6-4, 3-6, 6-4.